Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu
Folge 5: Zwischen zwei Fronten
41 Min.Ab 12
Hobie will bei der hübschen Heather Eindruck schinden und gerät dabei zwischen zwei Fronten: Er tut für Heather etwas Verbotenes, um ihre Aufmerksamkeit zu erlangen, verstrickt sich dabei allerdings gegenüber Mitch in immer mehr Lügen ... Summer beginnt ihren Dienst am Strand und bekommt es mit zwei sehr wohlhabenden und eingebildeten Mädchen zu tun, die sie unter Druck setzen ...
Genre:Drama, Action
Produktion:US, 1989
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© FremantleMedia Limited