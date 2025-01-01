Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu
Folge 2: Wettlauf mit der Zeit (2)
41 Min.Ab 12
Hobie, seine Mutter Gayle und ihr zukünftiger Mann Ken sind mit einem Jet ins Meer gestürzt und unter Wasser eingeschlossen. Nach langer Suche entdecken Mitch und Stephanie die Unglücksstelle. Vergeblich versucht Hobie, seiner Mutter beizustehen, die droht, bewusstlos zu werden. Ken rührt unterdessen keinen Finger, um seiner angeblich so geliebten Gayle zu helfen ...
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Action
Produktion:US, 1989
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© FremantleMedia Limited