Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu
Folge 21: Jesse findet heim
41 Min.Folge vom 29.07.2023Ab 6
Der Countrysänger Jesse Lee Harris sucht verzweifelt nach seiner Frau und seinem Sohn. Sie hatten ihn verlassen und sollen sich jetzt in Santa Monica aufhalten.
Genre:Drama, Action
Produktion:US, 1989
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© FremantleMedia Limited