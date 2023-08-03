Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das große Beben (1)

SAT.1 GOLD Staffel 5 Folge 1 vom 03.08.2023
38 Min. Folge vom 03.08.2023 Ab 12

Ein massives Erdbeben sucht die Gegend um den Malibu-Graben heim. Die Bewohner der Gegend schweben für einige Augenblicke in Lebensgefahr. Außerdem treibt Logan, ein neuer Rettungsschwimmer aus Australien, Matt zur Weißglut.

