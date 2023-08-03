Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu
Folge 1: Das große Beben (1)
38 Min.Folge vom 03.08.2023Ab 12
Ein massives Erdbeben sucht die Gegend um den Malibu-Graben heim. Die Bewohner der Gegend schweben für einige Augenblicke in Lebensgefahr. Außerdem treibt Logan, ein neuer Rettungsschwimmer aus Australien, Matt zur Weißglut.
Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Action
Produktion:US, 1989
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© FremantleMedia Limited