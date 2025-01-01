Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu
Folge 5: Hobie und die Drachenflieger
42 Min.Ab 6
Hobie ist in Mandy verliebt. Um ihr zu imponieren, nutzt er Mitchs Abwesenheit für eine kleine Fete. Doch daraus wird rasch eine Riesenparty, die völlig außer Kontrolle gerät.
Genre:Drama, Action
Produktion:US, 1989
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© FremantleMedia Limited