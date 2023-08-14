Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu
Folge 8: Larrys großer Coup
41 Min.Folge vom 14.08.2023Ab 6
Anlässlich der Eröffnung von Kayes Restaurant berichtet Radiosender K-Gas. Mit dem Hinweis auf einen vergrabenen Schatz lockt der Sender Tausende Besucher an den Strand von Malibu. Mitch ist entsetzt, denn die Massen steuern auf eine Katastrophe zu.
Genre:Drama, Action
Produktion:US, 1989
Altersfreigabe:
6
