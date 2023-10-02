Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu

Die letzte Welle

SAT.1Staffel 6Folge 21vom 02.10.2023
Die letzte Welle

Die letzte WelleJetzt kostenlos streamen

Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu

Folge 21: Die letzte Welle

41 Min.Folge vom 02.10.2023Ab 6

Als Kaye Morgan bei einem Surf-Wettbewerb ihren Ex-Freund Wes Masters wiedertrifft, verlieben sie sich erneut. Er verspricht, nach dem Wettbewerb mit dem Surfen aufzuhören, doch dann kommt es zu einem schrecklichen Unfall.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu
SAT.1
Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu

Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu

Alle 9 Staffeln und Folgen