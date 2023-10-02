Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu
Folge 21: Die letzte Welle
41 Min.Folge vom 02.10.2023Ab 6
Als Kaye Morgan bei einem Surf-Wettbewerb ihren Ex-Freund Wes Masters wiedertrifft, verlieben sie sich erneut. Er verspricht, nach dem Wettbewerb mit dem Surfen aufzuhören, doch dann kommt es zu einem schrecklichen Unfall.
Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu
Genre:Drama, Action
Produktion:US, 1989
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© FremantleMedia Limited