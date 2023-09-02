Zum Inhalt springenBarrierefrei
Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu

SAT.1Staffel 6Folge 3vom 02.09.2023
Folge 3: Malibu in Flammen

41 Min.Folge vom 02.09.2023Ab 12

Durch eine unglückliche Verkettung von Zufällen gerät ein Waldstück in Malibu in Flammen. Ausgerechnet dort befindet sich Hobie mit ein paar blinden Kindern auf einer Wanderung. Mitch und sein Team setzen alles darn, sie rechtzeitig zu finden.

