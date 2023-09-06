Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu
Folge 3: Malibu in Flammen
41 Min.Folge vom 06.09.2023Ab 12
Durch eine unglückliche Verkettung von Zufällen gerät ein Waldstück in Malibu in Flammen. Ausgerechnet dort befindet sich Hobie mit ein paar blinden Kindern auf einer Wanderung. Mitch und sein Team setzen alles darn, sie rechtzeitig zu finden.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Action
Produktion:US, 1989
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© FremantleMedia Limited