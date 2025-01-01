Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu
Folge 10: Feuer und Wasser
41 Min.Ab 12
Ein großes Feuer am Pier bedroht Fischer und Touristen - Baywatcher und Feuerwehr arbeiten Hand in Hand. Nach dem Einsatz bilden sie eine Such- und Rettungseinheit. In einem gemeinsamen Training soll aus den Bewerbern die Elite herausgefiltert werden. Zwischen Rettungsschwimmer Neely und dem Feuerwehrmann Terry entsteht dabei eine faire Rivalität. Schon hat die Einheit ihren ersten Einsatz: In einem brennenden Gebäude befinden sich noch Menschen.
Genre:Drama, Action
Produktion:US, 1989
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© FremantleMedia Limited