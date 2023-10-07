Zum Inhalt springenBarrierefrei
Heimliche Liebe?

FremantleStaffel 7Folge 16vom 07.10.2023
Folge 16: Heimliche Liebe?

41 Min.Folge vom 07.10.2023Ab 12

Neely interpretiert die tiefen Blicke zwischen Mitch und Sam als deutliche Zeichen einer Affäre, was die "Beschuldigten" sogleich heftig dementieren. Nach ihren schmerzlichen Erfahrungen wollen sich sowohl Mitch als auch Sam nicht auf die Gefahr einer neuen Enttäuschung einlassen. Aber auf Dauer können sie ihre Liebe nicht vor dem Baywatch-Team geheim halten. Derweil muss Mannys alter Freund Hector als Strafe für kleine Gaunereien gemeinnützige Arbeit leisten.

