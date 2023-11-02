Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu

Mein Freund Leo

FremantleStaffel 7Folge 20vom 02.11.2023
Mein Freund Leo

Mein Freund LeoJetzt kostenlos streamen

Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu

Folge 20: Mein Freund Leo

41 Min.Folge vom 02.11.2023Ab 6

Zwei Teenager wollen einem verletzten Seelöwen helfen, doch als die Flut sie überrascht, brauchen sie selbst dringend Hilfe. Mitch, C. J. und Jordan bringen erst die Kinder in Sicherheit, ehe sie in einer Höhle den verwundeten Seelöwen entdecken. C. J. begleitet das verängstigte Tier in die "Sea World" von San Diego. Hier wird alles getan, um Leo, wie sie den Seelöwen getauft hat, zu retten ...

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu
Fremantle
Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu

Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu

Alle 9 Staffeln und Folgen