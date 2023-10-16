Zum Inhalt springenBarrierefrei
Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu

FremantleStaffel 7Folge 8vom 16.10.2023
39 Min.Folge vom 16.10.2023

In einem "Ironman"-Wettkampf wollen die Rettungsschwimmer aus Malibu und ihre Kollegen aus Australien den härtesten Mann ermitteln. Aufgrund des Ausfalls eines Wettkämpfers darf in diesem Jahr auch eine Starterin teilnehmen. C.J. und ihre Kolleginnen wollen deren Chancen erhöhen: Sie laden die Männer vor dem Wettkampftag zu einer ausgedehnten Strandparty ein und locken sie am Ende noch mit einem vorgetäuschten Unfall zu einem kräftezehrenden Einsatz.

