Folge 10: Ein schwarzer Tag für Baywatch
42 Min.Folge vom 20.11.2023Ab 12
Eine aufgeregte Frau namens Lucinda Alvarez stoppt Carolines Kontrollfahrt: Sie vermisst ihre Tochter Rosanna. Eine groß angelegte Suche beginnt, die von Medienrummel begleitet wird. Es stellt sich heraus, dass Rosanna auf Codys Strandabschnitt verschwunden ist und er an diesem Tag fünf Minuten zu früh Feierabend gemacht hat. Als keine Hoffnung mehr besteht, das Mädchen lebend zu finden, leitet Mitch eine Bergungsaktion ein. Währenddessen drängt sein Chef auf Codys Kündigung ...
