Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu

FremantleStaffel 8Folge 12vom 08.02.2025
Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu

42 Min.Folge vom 08.02.2025Ab 12

Zusammen mit Craig möchte April, die sich gerade mit ihrem Freund Manny gestritten hat, einfach abtauchen. Unter Wasser werden sie plötzlich von Haien bedroht, doch sie können sich in einen Kaltwasser-Zuleitungstunnel retten. Aber die Gefahr ist nicht gebannt: Mit großer Wucht werden sie in das Ansaugsystem des Kraftwerks gezogen. Verletzt und mit zerstörter Ausrüstung finden sie sich in einem fünf Meter hohen Turbinenraum wieder, wo sie erneut von einem Hai angegriffen werden.

