Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu

Jede Sekunde zählt

FremantleStaffel 8Folge 13vom 08.02.2025
Jede Sekunde zählt

Jede Sekunde zähltJetzt kostenlos streamen

Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu

Folge 13: Jede Sekunde zählt

42 Min.Folge vom 08.02.2025Ab 12

Eine Kiste mit Handgranaten fesselt Mitchs und Codys Aufmerksamkeit. Als sie erfahren, dass der Marine kürzlich eine ganze Waffenladung gestohlen wurde, schalten sie sich in die Suche ein und entdecken ein gesunkenes Boot mit dem Diebesgut an Bord. Doch ehe sie auftauchen können, werden sie von den Dieben angegriffen. Ein dramatischer Kampf entbrennt ... Neely und ihr Baby wohnen vorübergehend bei Mitch. Das führt zu Problemen - obwohl die beiden versuchen sich anzupassen ...

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu
Fremantle
Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu

Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu

Alle 9 Staffeln und Folgen