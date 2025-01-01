Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu
Folge 14: Verwirrung der Gefühle
42 Min.Ab 12
In der Einsatzzentrale erzählt Mitch Craig, dass sich April und Manny vor kurzem getrennt haben. Wenig später bekommt Craig die Neuigkeiten aus erster Hand, als er sich mit April am Strand trifft. Dabei beobachten sie, wie eine Gruppe rücksichtsloser Jet-Ski-Fahrer die Surfer gefährdet. Einen verletzten Surfer müssen April und Craig sogar aus dem Wasser ziehen - und kommen sich bei der Gelegenheit menschlich näher. Manny reagiert darauf voller Wut und Eifersucht ...
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Action
Produktion:US, 1989
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© FremantleMedia Limited