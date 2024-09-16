Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu
Folge 19: Die Teufelin
42 Min.Folge vom 16.09.2024Ab 6
Die junge Sara überschüttet Mitch mit Dankbarkeit, nachdem er ihren Plan, sich samt Boot in die Luft zu sprengen, in letzter Minute vereitelt hat. Während Mitch ihr zurückhaltend begegnet, ist seine Mutter Irene so begeistert, dass sie Sara als Babysitterin für Ashley engagiert. Als Mitch sie aus Sorge um Irene und Ashley entlässt, entfacht er bei der psychisch gestörten Sara einen Sturm des Terrors - Ashley ist nun ernsthaft in Gefahr, und Irene muss ihren Fehler einsehen ...
