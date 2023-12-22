Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu
Folge 12: Jessie will's wissen
43 Min.Folge vom 22.12.2023Ab 12
Während die Weltklassetaucherin Meghan einen Unterwasser-Werbefilm dreht, sind J. D. und Jessie auf der Jagd nach Hummern. Auf dem Meeresgrund entdeckt Jessie eine Höhle, doch ihre Neugier wird ihr zum Verhängnis. Kaum ist sie hineingeschwommen, bricht die Höhle zusammen. In Jessies Sauerstoff-Flasche ist nur noch Luft für drei Minuten ...
Genre:Drama, Action
Produktion:US, 1989
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© FremantleMedia Limited