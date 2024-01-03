Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu
Folge 17: Australien ruft (2)
41 Min.Folge vom 03.01.2024Ab 12
Als Terry ein Gespräch zwischen seinem Vater Jake und Allie belauscht, erfährt er, dass er mit nach Kalifornien soll. Unbemerkt flieht der Junge mit einem Boot. Am nächsten Morgen machen sich Allie und Jessie im Wasserflugzeug auf die Suche ... Ein Notruf unterbricht den Wettkampf zwischen der Baywatch-Crew und den australischen Rettungsschwimmern: Ein Mädchen wurde unter einem Felsblock eingeklemmt und droht, in der steigenden Flut zu ertrinken ...
Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Action
Produktion:US, 1989
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© FremantleMedia Limited