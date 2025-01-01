Zum Inhalt springenBarrierefrei
J. D. und Cody retten zwei Mädchen, die ins Wasser gefallen sind. Ein Routinefall - doch plötzlich gibt es weitere Menschen, die ihrer Hilfe bedürfen: zwei Polizisten, die ebenfalls zu Hilfe eilen wollten, aber von ihren schweren Uniformen unter Wasser gezogen wurden. April und Newman wollen ihre Kollegen für die Tapferkeitsmedaille vorschlagen, doch unterdessen sehen sie im Fernsehen, wie die beiden Polizisten für ihre "Heldentat" ausgezeichnet werden ...

