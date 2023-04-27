Zum Inhalt springenBarrierefrei
Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu

Erdbeben

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 23vom 27.04.2023
Erdbeben

ErdbebenJetzt kostenlos streamen

Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu

Folge 23: Erdbeben

46 Min.Folge vom 27.04.2023Ab 12

An der kalifornischen Küste bebt die Erde. Durch freigesetzte giftige Dämpfe werden die Insassen eines Bootes getötet, zwei Rettungsschwimmer werden beim Versuch, den Verunglückten zu helfen, von Gesteinsmassen eingeschlossen. Eddie, der sich mit Shaunie gestritten hat, bleibt mit seinem Jeep stecken und kann sich mit der hochschwangeren Valerie gerade noch in seine Hütte retten. Da setzen bei Valerie die Wehen ein ...

