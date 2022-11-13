Beach House Battle - Wer renoviert am besten?
Folge vom 13.11.2022: Alles auf Anfang
66 Min.Folge vom 13.11.2022
Die Renovierungs-Challenge am Strand geht in die nächste Runde. Umgebaut werden drei identische Strandhäuser mit 140 Quadratmetern von drei Teams in sechs Wochen. Dafür haben sie ein Gesamtbudget von nur 80.000 Dollar. Die Teams besichtigen ihre Grundstücke und machen sich bereit für die erste Renovierung: Es geht los mit der Umgestaltung der renovierungsbedürftigen Küche und des Esszimmers. Von einem Design im neutralen Landhausstil bis zu einer modernen französischen Ästhetik – welches Design kommt am besten bei der Jury an?
