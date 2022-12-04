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Beach House Battle - Wer renoviert am besten?

Kinderzimmer mit Geschichte

HGTVFolge vom 04.12.2022
Kinderzimmer mit Geschichte

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Beach House Battle - Wer renoviert am besten?

Folge vom 04.12.2022: Kinderzimmer mit Geschichte

44 Min.Folge vom 04.12.2022

Zeit für ein bisschen Spaß: Es geht um die Renovierung des Kinderzimmers. Um den Wert der Häuser zu steigern, sollen die konkurrierenden Teams ein Kinderparadies zum Schlafen und Spielen schaffen. Obwohl die meisten Designer-Pärchen keine Ahnung von Kinderzimmern haben, lassen sie ihrer Kreativität freien Lauf: Ein Etagenbett in Form eines Schiffes, ein cooles Glamping-Zeltlager für Teenager und ein Spielparadies im Vintage-Look – welches Kinderzimmer überzeugt die Jury mit dem besten Design?

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