Beach House Battle - Wer renoviert am besten?
Folge vom 04.12.2022: Kinderzimmer mit Geschichte
44 Min.Folge vom 04.12.2022
Zeit für ein bisschen Spaß: Es geht um die Renovierung des Kinderzimmers. Um den Wert der Häuser zu steigern, sollen die konkurrierenden Teams ein Kinderparadies zum Schlafen und Spielen schaffen. Obwohl die meisten Designer-Pärchen keine Ahnung von Kinderzimmern haben, lassen sie ihrer Kreativität freien Lauf: Ein Etagenbett in Form eines Schiffes, ein cooles Glamping-Zeltlager für Teenager und ein Spielparadies im Vintage-Look – welches Kinderzimmer überzeugt die Jury mit dem besten Design?
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Genre:Heimwerken, Reality-Spielshow
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.