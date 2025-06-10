Beach House Battle - Wer renoviert am besten?
Folge vom 10.06.2025: Tag der Entscheidung
45 Min.Folge vom 10.06.2025
Die große Finalrunde steht an – und mit ihr die letzte Möglichkeit, die Jury zu überzeugen. Die Teams arbeiten mit Hochdruck daran, ihren Häusern den perfekten Feinschliff zu verpassen. Die Spannung steigt, denn bald steht fest, wer das Rennen um das beste Strandhaus für sich entscheiden kann.
