Beach House Hunters

Strandhaussuche in Gulf Breeze

HGTVFolge vom 13.09.2019
Strandhaussuche in Gulf Breeze

Folge vom 13.09.2019: Strandhaussuche in Gulf Breeze

21 Min.Folge vom 13.09.2019

Dieses frisch verheiratete Paar hat eine Mission: Vom kalten Chicago ins sonnige Florida! Beide verliebten sich in die Atmosphäre von Gulf Breeze und wollen nah ans Wasser ziehen. Auf ihrer Wunschliste steht eine Badewanne und viel Platz für Hobbys, er sucht ein Gartenparadies mit Platz für ein eigenes Boot. Werden sie das Strandhaus ihrer Träume finden und im Budget bleiben?

