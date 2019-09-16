Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Beach House Hunters

Surfhütte für Jungvermählte

HGTVFolge vom 16.09.2019
Surfhütte für Jungvermählte

Surfhütte für JungvermählteJetzt kostenlos streamen

Beach House Hunters

Folge vom 16.09.2019: Surfhütte für Jungvermählte

21 Min.Folge vom 16.09.2019

Ein aktives und Outdoor-begeistertes Paar sucht sein erstes gemeinsames Zuhause in der verschlafenen Surfer-Stadt Melbourne Beach in Florida. Sie wünschen sich ein offenes Haus direkt am Strand mit einer großen Küche und einem traumhaften Blick aufs Meer. Ihr Budget liegt bei 950.000 US-Dollar.

Alle verfügbaren Folgen