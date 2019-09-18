Beach House Hunters
Folge vom 18.09.2019: Lehrer suchen ein Zuhause
20 Min.Folge vom 18.09.2019
Zwei Lehrer wuchsen mit dem Traum auf, in einer kleinen Stadt am Wasser eine Familie zu gründen. Die Standorte ihrer Arbeit, ihre Familie und ihre Freunde machen das sagenumwobene Südufer von Long Island zum perfekten Ort, um ihre Vision zu verwirklichen. Aber ein schwieriger Immobilienmarkt und hohe Preise bedeuten, dass auch der Makler an seine Grenzen stößt.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.