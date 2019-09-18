Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Beach House Hunters

Lehrer suchen ein Zuhause

HGTVFolge vom 18.09.2019
Lehrer suchen ein Zuhause

Lehrer suchen ein ZuhauseJetzt kostenlos streamen

Beach House Hunters

Folge vom 18.09.2019: Lehrer suchen ein Zuhause

20 Min.Folge vom 18.09.2019

Zwei Lehrer wuchsen mit dem Traum auf, in einer kleinen Stadt am Wasser eine Familie zu gründen. Die Standorte ihrer Arbeit, ihre Familie und ihre Freunde machen das sagenumwobene Südufer von Long Island zum perfekten Ort, um ihre Vision zu verwirklichen. Aber ein schwieriger Immobilienmarkt und hohe Preise bedeuten, dass auch der Makler an seine Grenzen stößt.

Alle verfügbaren Folgen