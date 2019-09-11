Ein Strandhaus für's FamilienglückJetzt kostenlos streamen
Beach House Hunters
Folge vom 11.09.2019: Ein Strandhaus für's Familienglück
21 Min.Folge vom 11.09.2019
Eine Mutter sucht mithilfe ihrer Tochter nach dem perfekten Strandhaus für sich, um im Ruhestand näher bei ihren Töchtern zu leben. Als Location hat sie die Stadtstrände von North Carolina im Sinn, die noch bezahlbar sind. Mit ihrem begrenzten Budget muss sie trotzdem kreativ werden, um ein Haus nach ihren Wünschen zu finden.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.