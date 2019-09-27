Beach House Hunters
Folge vom 27.09.2019: Die Suche nach dem Paradies
20 Min.Folge vom 27.09.2019
Kokosnüsse am Strand in Hawaii knacken - eine Erinnerung, die eine Mutter auch gerne ihren Kindern ermöglichen würde. Deshalb besichtigt ein Paar die Strände von Oahu, auf der Suche nach einem passenden Anwesen mit einer Veranda und Blick aufs Meer. Der Immobilienmarkt an der Küste ist jedoch sehr begehrt, sodass es nicht einfach ist, ein Haus in ihrem Budget zu finden.
Genre:Reality, Haus und Garten
