Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Beach House Hunters

Gekommen, um zu bleiben

HGTVFolge vom 26.06.2022
Gekommen, um zu bleiben

Gekommen, um zu bleibenJetzt kostenlos streamen

Beach House Hunters

Folge vom 26.06.2022: Gekommen, um zu bleiben

21 Min.Folge vom 26.06.2022

Paul und Janel sind in ihrem Leben bereits unzählige Male umgezogen. Jetzt suchen sie den einen Ort, an dem sie wirklich sesshaft werden können – mit der idealen Aussicht und dem perfekten Haus. Die beiden hätten am liebsten von allem etwas: Wasser, Skyline und Berge. In Kitsap County, Washington, machen sie sich auf Besichtigungstour nach einem Traumhaus mit drei voneinander separierten Schlafzimmern, einem vielfältigen Ausblick und genügend Platz für ihre Tochter. Dafür haben sie ein Budget von 1,3 Millionen Dollar – für das Objekt ihrer Träume vielleicht sogar noch mehr…

Alle verfügbaren Folgen