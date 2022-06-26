Beach House Hunters
Folge vom 26.06.2022: Gekommen, um zu bleiben
21 Min.Folge vom 26.06.2022
Paul und Janel sind in ihrem Leben bereits unzählige Male umgezogen. Jetzt suchen sie den einen Ort, an dem sie wirklich sesshaft werden können – mit der idealen Aussicht und dem perfekten Haus. Die beiden hätten am liebsten von allem etwas: Wasser, Skyline und Berge. In Kitsap County, Washington, machen sie sich auf Besichtigungstour nach einem Traumhaus mit drei voneinander separierten Schlafzimmern, einem vielfältigen Ausblick und genügend Platz für ihre Tochter. Dafür haben sie ein Budget von 1,3 Millionen Dollar – für das Objekt ihrer Träume vielleicht sogar noch mehr…
