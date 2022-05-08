Beach House Hunters
Folge vom 08.05.2022: Durchatmen in Florida
Bryan und Tiffiny möchten mehr Zeit mit ihren Kindern verbringen und Dinge erleben, an die man sich später gern erinnert. Zu ihrem Glück fehlt ihnen nur noch ein Haus am Wasser, das viel Platz für Unterhaltung von Familie und Freunden bietet. Sie lieben die Strände von Gulf Breeze und sind auf der Suche nach einem geräumigen Haus mit Pool und einem Bootssteg. Für maximal 1,5 Millionen zeigt ihnen ihr Makler tolle Luxushäuser mit einzigartigen Aussichten.
Genre:Reality, Haus und Garten
