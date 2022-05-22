Beach House Hunters
Folge vom 22.05.2022: Traumhaus in Topsail Beach
21 Min.Folge vom 22.05.2022
Ein Ehepaar aus Ohio macht seit vielen Jahren Urlaub an den Stränden von North Carolina. Um sich von den Touristen-Hochburgen fernzuhalten, beschlossen sie, in dem kleinen Strandort Topsail Beach ihr eigenes Stück Paradies zu kaufen. Auf der Wunschliste von Vicki und Tim stehen fünf Zimmer, ein großer Außenbereich und komplettiert möbliert. Für ihre Oase der Ruhe haben sie ein Budget von 600.000 Dollar. Mithilfe eines Maklers besichtigen sie verschiedene Häuser, die Herzen höher schlagen lassen. Ist auch ihr Traumhaus dabei?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.