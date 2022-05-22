Entspannung pur in Oak IslandJetzt kostenlos streamen
Beach House Hunters
Folge vom 22.05.2022: Entspannung pur in Oak Island
21 Min.Folge vom 22.05.2022
Helen und Kirk kommen aus North Carolina und suchen ein schönes Ferienhaus am Wasser auf Oak Island. Sie mögen das Ursprüngliche an der Insel und kennen den Ort bereits gut von Urlauben. Wichtig ist den beiden die Nähe zum Wasser und eine vorhandene Einrichtung, die ihnen gefällt. Von einem typischen Oak-Island-Haus mit Holzvertäfelung bis hin zu einer schlichten Strandperle zeigt ihnen ihre Maklerin verschiedene Optionen. Sie ist sich sicher, dass sie das perfekte kleine Häuschen am Strand finden kann.
