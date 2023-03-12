Ein Strandhaus für die KinderJetzt kostenlos streamen
Beach House Hunters
Folge vom 12.03.2023: Ein Strandhaus für die Kinder
22 Min.Folge vom 12.03.2023
Für Tom und Cheryl geht mit dem Kauf eines Strandhauses in Norfolk, Virginia, ein Traum in Erfüllung. Cheryl wuchs in Florida auf und erinnert sich gerne an die Zeit, die sie mit ihrer Familie am Wasser verbracht hat. Tom ist als Kind aus Vietnam in die USA eingewandert und er verbrachte einen Großteil seiner Kindheit am See. Tom und Cheryl haben inzwischen vier eigene Söhne und können es kaum erwarten, ein schönes Haus in einer ruhigen, familienfreundlichen Gegend, an einem nicht überfüllten Strand mit wenigen Touristen zu finden. Ihr Budget für ihr Traumhaus beträgt eine Million Dollar.
