Folge vom 19.03.2023: Mutter und Sohn auf Strandsuche
21 Min.Folge vom 19.03.2023
Sandy und ihre Familie sind von Michigan nach Boston umgezogen und wollen raus aus der Stadt und in ein geräumiges Haus am Wasser ziehen. Da Sandys Mann mit seinem neuen Job beschäftigt ist, hilft ihr Sohn Riley bei der Suche. Die Familie wünscht sich ein Haus, das gut an die Stadt angebunden ist, aber dennoch den Charakter einer Kleinstadt hat. Sie kann es kaum erwarten, sich in ihrem neuen Haus einzurichten und jeden Morgen den Blick auf den Ozean zu genießen. Ihre Maklerin arbeitet seit mehreren Jahren in der Region Boston und freut sich darauf, den beiden tolle Grundstücke am Wasser in einigen der besten Vororte Bostons zu zeigen.
