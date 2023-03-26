Beach House Hunters
Folge vom 26.03.2023: Ab in den Wintergarten!
21 Min.Folge vom 26.03.2023
Todd und Laura haben 30 Jahre lang in Idaho gelebt, ihre Kinder großgezogen und davon geträumt, ein Ferienhaus an der beeindruckenden Central Coast von Oregon zu besitzen. Jetzt, da ihre Jungs erwachsen sind, sind sie endlich bereit, diesen Traum zu verwirklichen. Das Paar begibt sich auf die Suche nach einem ruhigen, abgelegenen Rückzugsort aus ihrem hektischen Leben in der Stadt. Doch ein Haus mit Privatsphäre, genügend Platz für die Familie und einem perfekten Strand vor der Tür zu finden, erweist sich als Herausforderung. Selbst mit ihrem großzügigen Budget von 850.000 Dollar.
Genre:Reality, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.