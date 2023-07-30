Tierische Besatzung auf Long IslandJetzt kostenlos streamen
Beach House Hunters
Folge vom 30.07.2023: Tierische Besatzung auf Long Island
21 Min.Folge vom 30.07.2023
Jeffrey und Lauren lieben Bootfahren und verbringen die meisten Wochenenden auf dem Wasser. Jetzt, da ihre Kinder mit der High School fertig sind, wollen sie ihre eigenen Bedürfnisse wieder in den Fokus rücken. Sie hoffen, ein Strandhaus am Wasser zu finden, an dem sie ihr Boot anlegen können. Außerdem möchten sie Platz haben, wenn ihre Kinder oder Gäste zu Besuch kommen. Als langjährige Freundin und Nachbarin der Cohens kennt Maklerin Amy die besten Stellen, um Jeff und Lauren genau die Immobilie auf Long Island zu vermitteln, die sie suchen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.