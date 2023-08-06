Beach House Hunters
Folge vom 06.08.2023: Familientreffen in Ormond
21 Min.Folge vom 06.08.2023
Bevor Sean und Ashleys Kinder aus dem Haus sind, wollen sie so viel Zeit wie möglich mit ihnen am Strand verbringen. Ihr Traum ist ein Haus am Meer rund um das hübsche Städtchen Ormond Beach in Florida. Sie wünschen sich ein geräumiges Grundstück mit viel Platz im Innen- und Außenbereich und eine gewisse Abgeschiedenheit. Auch wenn das an einer so beliebten Küste wie Ormond Beach schwer zu finden ist, liebt es die Immobilienmaklerin Jacki Harris, ihre Kundinnen und Kunden mit dem perfekten Haus zusammenzubringen – und sie ist zuversichtlich, das ideale Strandhaus für Sean und Ashley zu finden.
Genre:Reality, Haus und Garten
