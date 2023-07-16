Beach House Hunters
Folge vom 16.07.2023: Erholung am Topsail Beach
21 Min.Folge vom 16.07.2023
Joe und Kristi haben beschlossen, dass sie ein Haus am Strand brauchen, weit weg von ihrem Hauptwohnsitz in Roanoke, Virginia. Deshalb sind sie auf der Suche nach einem eigenen Haus am Wasser in Topsail Beach, North Carolina. Da sie eine große Familie und viele Freund:innen haben, hoffen sie, ein Strandhaus zu finden, das groß genug ist, um Gäste zu beherbergen. Ihre Immobilienmaklerin kennt den Strandmarkt in North Carolina in- und auswendig und weiß, dass sie Joe und Kristi helfen kann, ihr perfektes Strandhaus zu finden.
