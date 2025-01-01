Bear Grylls: Stars am Limit - Die Challenge
2 StaffelnAb 12
2 StaffelnAb 12
Mit PLUS+ ohne Werbung schauen
Bear Grylls: Stars am Limit - Die Challenge
Bear Grylls schont seine prominenten Gäste in der Wildnis kein bisschen. In dieser Reihe setzt der Outdoor-Profi noch einen obendrauf und versorgt die Promis mit essenziellen Survival-Tipps, bevor er sie in die freie Wildbahn schickt. Werden sie auch unter hohem Stress das Gelernte anwenden können?
Genre:Reality, Abenteuer, Reise, im Freien/Outdoor, Fun- und Extremsport
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH