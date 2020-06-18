Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 2Folge 3vom 18.06.2020
103 Min.Folge vom 18.06.2020Ab 12

Love is in the air! In Folge 3 von "Beauty & The Nerd" knistert es verdächtig zwischen den Paaren. Beim gemeinsamen Nachspielen bekannter Filmszenen kommen sich die Beautys und ihre Nerds immer näher. Gibt es dabei schon den ersten Kuss? Außerdem stehen große Veränderungen auf dem Programm: Wer schlüpft beim ersten Umstyling der Staffel in eine ganz neue Rolle?

ProSieben
