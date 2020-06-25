Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben Staffel 2 Folge 4 vom 25.06.2020
Folge 4: Umstyling

117 Min. Folge vom 25.06.2020 Ab 12

Verwandlung! In Folge vier von "Beauty & The Nerd" wird aus purer Schönheit echte Superkraft. Die Nerds verwandeln ihre Beautys in waschechte Superheldinnen und erhalten dabei Unterstützung von Stargast Jimi Blue Ochsenknecht. Anschließend geht es auch den Looks der Nerds an den Kragen: Wen ruft Designer Thomas Rath zum großen Umstyling? Und wer tauscht Sandalen und Socken gegen stylische Sneaker?

