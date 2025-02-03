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Beavis und Butt-Head

Comedy CentralStaffel 2Folge 8vom 03.02.2025
Der Kämpfer / Vasektomie

Der Kämpfer / VasektomieJetzt kostenlos streamen

Beavis und Butt-Head

Folge 8: Der Kämpfer / Vasektomie

20 Min.Folge vom 03.02.2025Ab 16

Nachdem Beavis zu einem Kampf herausgefordert wird, trainiert Butt-Head ihn, um Champion zu werden. // Beavis und Butt-Head im Erwachsenenalter glauben, dass ihre Spermien Frauen abschrecken, und beschließen, sich vasektomieren zu lassen.

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