Behind The Music

MTVStaffel 1Folge 13vom 07.02.2024
Behind The Music: Bob Marley

Behind The Music: Bob MarleyJetzt kostenlos streamen

Behind The Music

Folge 13: Behind The Music: Bob Marley

60 Min.Folge vom 07.02.2024Ab 12

In dieser Sonderausgabe, einer posthumen Folge von Behind the Music (2002), erzählt Bob Marleys engstes Umfeld von seiner Reise, die für den Reggae ikonisch war. Er überwand Hass und Hürden auf seinem Weg zur Unsterblichkeit. Mit neuem Material.

Behind The Music
MTV

Behind The Music

