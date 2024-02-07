Staffel 1Folge 13vom 07.02.2024
Behind The Music: Bob Marley
In dieser Sonderausgabe, einer posthumen Folge von Behind the Music (2002), erzählt Bob Marleys engstes Umfeld von seiner Reise, die für den Reggae ikonisch war. Er überwand Hass und Hürden auf seinem Weg zur Unsterblichkeit. Mit neuem Material.
