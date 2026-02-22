Zum Inhalt springenBarrierefrei
BENZIN IM BLUT

Heilig's Blechle - Deutschlands Autotempel

Staffel 1Folge 4vom 22.02.2026
Heilig's Blechle - Deutschlands Autotempel

BENZIN IM BLUT

Folge 4: Heilig's Blechle - Deutschlands Autotempel

49 Min.Folge vom 22.02.2026

Mehr als 2.000 Autos auf einer Fläche von über 100.000 Quadratmetern - das ist Deutschlands größter Gebrauchtwagenhandel. GDat AutohusG in der Nähe von Bremen kauft und verkauft pro Jahr rund 14.000 Fahrzeuge zu Tiefstpreisen. Die Schnäppchenmasche zieht. Der Branchenriese lockt nicht nur Kunden aus der Umgebung, sondern aus der gesamten Bundesrepublik und sogar aus dem Ausland an.

