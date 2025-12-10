Zum Inhalt springenBarrierefrei
Originelle Aromen-Kombinationen

SAT.1Staffel 3Folge 2vom 10.12.2025
Folge 2: Originelle Aromen-Kombinationen

45 Min.Folge vom 10.12.2025Ab 6

Von Weißbier-Tiramisu über südafrikanisches Baboti bis hin zu süß-salzigen Desserts: Die Kandidat:innen servieren kreative Löffel-Highlights, die mit ungeahnten Geschmäckern auftrumpfen und für unvergessliche Genussmomente sorgen.

SAT.1
