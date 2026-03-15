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Bewahrer der Wildnis

Sambias friedliche Primaten

Blue AntStaffel 2Folge 2vom 15.03.2026
Sambias friedliche Primaten

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Bewahrer der Wildnis

Folge 2: Sambias friedliche Primaten

47 Min.Folge vom 15.03.2026Ab 6

In Sambia gibt es verschiedene Naturschutzprojekte, bei denen sich Menschen um Tiere und Pflanzen kümmern. Im Elefantenwaisenhaus Lilayi werden verwaiste Kälber von Tierpflegern aufgezogen und auf die Auswilderung vorbereitet. Zudem versuchen Wissenschaftler, die Schäden durch menschliche Eingriffe in die Natur zu beheben und die Raubtiere der Region zu schützen.

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