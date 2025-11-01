Bezaubernde Jeannie
Folge 24: Der unerwünschte Hausgast
25 Min.
Jeannie ist ein wenig enttäuscht, weil sich Tony noch nie irgendetwas so richtig Großes gewünscht hat - eine Yacht zum Beispiel. Sie fordert ihn auf, an etwas zu denken, und wenig später steht ein Elefant im Wohnzimmer. Ausgerechnet jetzt erscheint NASA-Psychiater Dr. Bellows auf der Bildfläche. Tony erklärt ihm, dass es sich bei dem Elefanten um einen Freund von ihm handelt. Um die Situation zu überprüfen, zieht Dr. Bellows bei Tony ein.
Bezaubernde Jeannie
Genre:Sitcom, Comedy, Fantasie
Produktion:US, 1965
