Folge 10: Wie alt ist das Flaschenkind? (1)
24 Min.
Als Tony zum Geburtstag seines Freundes Roger eine Überraschung vorbereitet, ist Jeannie zutiefst betrübt: Wieder einmal wird ihr bewusst, dass ein Dschinn keinen richtigen Geburtstag feiern kann - er weiß nämlich nicht, wann er geboren wurde! All ihre Recherchen haben bisher zu keinem Ergebnis geführt, und Jeannie ist so deprimiert, dass ihre Zauberkraft schon zu schwinden beginnt. Da hat Tony die rettende Idee: Ein neuer Supercomputer der NASA soll das Datum errechnen ...
Genre:Sitcom, Comedy, Fantasie
Produktion:US, 1965
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland